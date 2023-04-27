Гибнут один за другим: участь двойников звезд пробирает до мурашек

Двойники знаменитых персон и деятелей существовали во все эпохи. Раньше их использовали по политическим соображениям, например, чтобы «заменить» монарха. А сегодня это стало развлечением, однако участь некоторых двойников звезд совсем безрадостная.

Так, недавно стало известно, что ушла из жизни модель Кристина Эштен Гуркани, которая во всем подражала Ким Кардашьян. Причиной смерти 34-летней звезды Интернета стал сердечный приступ. Кристина была в больнице, где ей делали пластическую операцию. Уже через несколько часов Гуркани не стало. К слову, девушка злоупотребляла пластикой — ее выдающим формам могла бы позавидовать сама Ким.

Похожая участь постигла «мексиканскую Кардашьян» по имени Джоселин. Несколько лет назад она тоже умерла в клинике после подтяжки ягодиц. Ей было всего 30 лет.

Не прожил долгую жизнь и двойник k-pop-звезды Чимина из BTS. Канадский актер Сент фон Колуччи так хотел походить на кумира, что почти прописался у хирурга. Однако после очередной операции у него возникла инфекция, которая привела к смерти. Фанату южнокорейского певца исполнилось всего 22 года.