Гибели сына можно было избежать: раскрыта главная ошибка Хюррем-султан

Честолюбивая и расчетливая Хюррем-султан из «Великолепного века» довольно быстро поняла, что для того, чтобы стать любимой женой Сулеймана, ей нужно не только очаровать его, но и родить ему наследников. Она подарила султану пятерых сыновей и одну дочку. Любимцем семьи стал старший ребенок Мехмед, которому и прочили место султана в будущем. При этом другому сыну Баязиду родители вовсе не уделяли внимание и таким поведением совершали большую ошибку.

С самого детства мальчик рос озлобленным. В попытках заставить семью принимать его серьезно, он совершал разные выходки. Но в итоге Баязид только больше отталкивал от себя Сулеймана и Хюррем-султан, погрязшую к тому времени в заговорах и интригах. Трагическая смерть Мехмеда от оспы шокировала султана и его жену, но даже тогда они пренебрегли Баязидом. Все надежды они теперь связывали со средним сыном Селимом.

Еще одного любимчика Баязид вытерпеть не смог. Он поднял бунт, намереваясь убить брата и поддержать Мустафу, после чего стал считаться в империи предателем. Смертный приговор сыну вынес сам султан, повелев казнить его и его сыновей.