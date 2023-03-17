Гибель советского красавчика обернулась небывалой удачей для Высоцкого: причина обескуражит

Владимир Высоцкий сыграл в большом количестве самых разных фильмов, но «Хозяин тайги» не должен был оказаться в их числе. Еще в начале работы над картиной Владимир Назаров определился с исполнителями главных ролей.

Режиссер посчитал, что Николай Крючков и Евгений Урбанский составят идеальный актерский дуэт. Тогда кинодел не знал, что его планы потерпят крах из-за страшной трагедии.

Урбанскому было всего 33 года, когда он погиб на съемках фильма «Директор», выполняя опасный трюк на авто. Назарову не оставалось ничего другого, кроме как искать других актеров. Помог ему в этом сценарист проекта Борис Можаев, обративший внимание на Валерия Золотухина.

Тот согласился воплотить старшину Василия Сережкина, но выдвинул условие. Артист требовал, чтобы в картине дали роль его лучшему другу — Высоцкому. Понимая, что актер не только отлично сыграет, но и напишет песни для ленты, Назаров согласился и вряд ли пожалел о своем решении.