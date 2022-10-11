Гибель русской «француженки» Екатерины Голубевой вызовет шок: ее дочь умерла так же

Екатерина Голубева получила первую роль, когда еще училась в театральном училище. В 1985 году юная актриса сыграла в фильме «Научись танцевать». Спустя 2 года у Екатерины появился шанс поработать с известной постановщицей Надеждой Кошеверовой на съемках «Сказки про влюбленного маляра». К моменту окончания ВГИКа она уже была в разводе и имела сына Диму от первого брака. Ее жизнь изменилась после встречи с режиссером Шарунасом Бартасом, который уговорил ее эмигрировать в Европу. Голубева снималась в его фильмах, а затем начала сотрудничать с режиссерами во Франции. В 1995 году она родила дочь Ину-Марию. Как и в первом браке, отношения дали трещину после появления ребенка.

Зато карьера Екатерины развивалась: в «Поле Икс» русская «француженка» снялась месте с Гийомом Депардье и закрутила роман с режиссером Леосом Караксом. Он даже удочерил ее дочку Анастасию, которую в 2004 году актриса родила от случайной связи. Голубевой не нравились драматичные роли, которые ей предлагали в кино. Она все чаще стала приезжать на родину и сниматься в российских фильмах и сериалах. Екатерина могла сыграть еще не одну героиню, если бы ее жизнь не оборвалась в 44 года.

Обстоятельства смерти до сих пор не выяснили: тело актрисы обнаружили на перроне одной из станций парижского метро в 2011 году. Для семьи и друзей Голубевой новость стала шоком. Дочка Екатерины, актриса Ина-Мария, пережила мать всего на 10 лет и умерла тоже неожиданно. В 2021 году 24-летняя девушка скончалась в результате ДТП: ее велосипед сбил автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель, пишет «СтарХит».