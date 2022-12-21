Гибель режиссера «Двух капитанов» по сей день вызывает дрожь: что сказал свидетель
Тайна несчастного случая до сих пор не раскрыта.
Евгений Карелов прославился на весь СССР множеством поставленных фильмов, среди которых «Два капитана» и, например, «Служили два товарища». Зрители оставались в восторге от его работ и признавали одним из самых талантливых режиссеров в стране, поэтому его ранняя смерть стала для них настоящим шоком.
Как оказалось, после завершения съемок «Двух капитанов» Карелов вместе с коллегами отправился на отдых в город Пицунда на берегу Черного моря. В один из вечеров он решил искупаться, но неожиданно для всех утонул во время плавания. Как отмечали позднее его близкие, у постановщика остановилось сердце. Медики же не обнаружили никаких следов воды в легких.
Однако другие были уверены, что смерть Карелова была мистической. Дело в том, что незадолго до поездки в Пицунду он женился за своей возлюбленной, два супруга которой умерли при загадочных обстоятельствах. Этот факт заставил многих поверить, что и Карелов умер от потусторонних сил, а не по естественным причинам, ведь он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.