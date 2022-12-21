﻿Гибель режиссера «Двух капитанов» по сей день вызывает дрожь: что сказал свидетель

Евгений Карелов прославился на весь СССР множеством поставленных фильмов, среди которых «Два капитана» и, например, «Служили два товарища». Зрители оставались в восторге от его работ и признавали одним из самых талантливых режиссеров в стране, поэтому его ранняя смерть стала для них настоящим шоком.

Как оказалось, после завершения съемок «Двух капитанов» Карелов вместе с коллегами отправился на отдых в город Пицунда на берегу Черного моря. В один из вечеров он решил искупаться, но неожиданно для всех утонул во время плавания. Как отмечали позднее его близкие, у постановщика остановилось сердце. Медики же не обнаружили никаких следов воды в легких.

Однако другие были уверены, что смерть Карелова была мистической. Дело в том, что незадолго до поездки в Пицунду он женился за своей возлюбленной, два супруга которой умерли при загадочных обстоятельствах. Этот факт заставил многих поверить, что и Карелов умер от потусторонних сил, а не по естественным причинам, ведь он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.