Гибель парня «с советского плаката» ужаснула народ: последствия аукнулись всей стране

В советские времена был актуален определенный мужской типаж. Достаточно вспомнить плакаты той эпохи, где изображены высокие, атлетически сложенные и кучерявые голубоглазые красавцы. Идеальным воплощением этого образа был актер Евгений Урбанский.

Однако судьба этого артиста сложилась трагически. То, что произошло с ним, повлияло на весь советский кинематограф. Неутомимый Урбанский всегда самостоятельно выполнял трюки в кино. Он имел отличную спортивную подготовку и всегда отказывался от помощи каскадеров. Но такая самонадеянность стоила ему жизни.

Несчастный случай произошел на съемках картины «Директор», когда снимали сцену проезда автомобильной колонны по пескам. Машина его героя должна была обогнать эту колонну и оказаться впереди. Его автомобилю предстояло выполнить «прыжок» через бархан на полном ходу. Однако во время съемки машина перевернулась, и Урбанский серьезно пострадал. Он скончался по дороге в больницу. Артисту было всего 33 года.

Гибель Евгения потрясла весь СССР. Производство картины остановили, а режиссер Алексей Салтыков оказался в черном списке. Также после этого случая руководство запретило актерам участвовать в съемках опасных трюков.