Гибель от проклятия или стечение обстоятельств: что стало со звездами «Мастера и Маргариты»

По роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» неоднократно снимали фильмы и ставили спектакли. Зачастую актеров, задействованных в проектах, преследовали несчастья, что заставило публику говорить о проклятии.

Одним из самых ярких примеров стала экранизация произведения, над которой работал Владимир Бортко. С момента выхода сериала на экраны прошло 20 лет, и сегодня многих артистов уже нет в живых.

Кирилл Лавров, исполнивший роль Понтия Пилата, скончался через пять лет после премьеры картины. Причиной его смерти стал страшный диагноз — лейкемия. По трагическому стечению обстоятельств в тот же самый день актер Евгений Мерькурьев, воплотивший счетовода, провалился под лед и погиб.

Александр Абдулов великолепно справился с ролью Фагота Коровьева. В 2008 году жизнь актера тоже унес рак. Спустя год не стало и озвучивавшего Алоизия Могарыча Андрея Толубеева. Причина все та же — онкология.

Владислав Галкин, засветившийся в проекте в роли Ивана Бездомного, скончалась в довольно молодом возрасте — ему было всего 38 лет. Гибель звезды окутана тайной. Его бездыханное тело нашли в квартире лишь спустя несколько дней. Официальная версия гласит, что причина смерти — сердечная недостаточность, но отец артиста уверен, что его наследник стал жертвой убийства.

Илье Олейникову отошла роль директора «Варьете» Римского. Актер боролся с тяжелой болезнью, но тщетно. В 2012 году он подхватил воспаление легких, с которым его ослабленный раком организм так и не смог справиться.

Валерий Золотухин сыграл в сериале председателя жилтоварищества Никанора Босого. Как пишет портал «Экспресс газета», актер также погиб из-за онкологического диагноза. У знаменитости обнаружили опухоль головного мозга, что и стало причиной его смерти в марте 2013 года.