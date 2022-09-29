Гибель этой советской звезды требовала расследовать даже Элизабет Тейлор

Карьера Владимира Костина началась еще в юности с роли в фильме 1956 года «Дорога правды». Лента принесла ему известность в СССР, а партнерша по съемкам Тамара Макарова посоветовала школьнику поступить во ВГИК. Костин послушался актрису и выбрал актерскую профессию. После выпуска его приняли на студию «Ленфильм».

Актеру доверяли хоть и небольшие роли, но довольно героического содержания. Он снялся в таких фильмах, как «Морской характер», «Крах инженера Гарина» и «Товарищ Арсений». В остальное время Костин подрабатывал дубляжем.

В 1975 году весь Советский Союз шокировала новость о смерти 36-летнего актера. Беременной жене Костина о гибели супруга сообщили его друзья. По официальной причине у него случился сердечный приступ в отделении милиции.

Выяснилось, что актер возвращался от гостей в нетрезвом состоянии. Друзья поймали ему такси, передав деньги водителю. По пути в машину подсел еще один мужчина. У дома водитель потребовал от Владимира оплаты, но актер помнил, как друзья передавали деньги. Завязался скандал, в котором попутчик оказался сотрудником милиции. Костина доставили в отделение, откуда живым он уже не вышел.

Позже с убитой горем вдовой связался судмедэксперт, рассказав ей, что дело пытаются замять, а ее муж умер после жестоких избиений. Разразился скандал: директор «Ленфильма» Виктор Блинов способствовал расследованию через свои источники в ГУВД, а о непредвзятом рассмотрении гибели актера публично просили Джейн Фонда и Элизабет Тейлор, которые как раз тогда снимались в Ленинграде. В результате удалось выяснить, что задержанного Костина милицейские забили до смерти в отделении. Виновники его смерти после суда оказались в тюрьме.