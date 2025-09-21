Ghibli больше не №1: в Японии появился новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки

Меню
21 сентября 2025 11:50
Времена меняются.

Двадцать лет подряд казалось, что рекорд «Унесенных призраками» в Японии никто уже не сможет побить. Фильм Хаяо Миядзаки собрал в 2001 году больше 31,6 млрд иен и стал легендой не только студии Ghibli, но и всего японского кинематографа.

Времена меняются: культовая классика постепенно сдает позиции — и теперь ее обходит на всех поворотах новый король аниме.

«Истребитель демонов» идет по головам

Первым ударом стал «Поезд "Бесконечный"». В 2020 году он взлетел выше всех и собрал 40,7 млрд иен — абсолютный рекорд японского проката. Теперь эстафету подхватил «Бесконечная крепость»: уже больше 33 млрд иен и второе место в истории.

Итог простой, хоть и неутешительный: сразу два фильма по «Истребителю демонов» обошли бессмертного Миядзаки.

Франшиза «Истребитель демонов» стартовала всего пять лет назад, но уже начала переписывать историю. Манга Койохару Готогэ стала мировым бестселлером, а аниме студии Ufotable стабильно попадает в топы Netflix. Зрители идут не за ностальгией, а за драйвом: мощный экшен, зрелищные битвы, финал, растянутый на трилогию. Это современный формат — и он работает.

И похоже, старым чемпионам придется смириться с новой реальностью. Впереди еще два новых фильма по нашумевшему аниме, которые призваны зафиналить историю. Сборы, очевидно, будут бешенными — и не только в Японии.

Несмотря на то, что рекорд «Унесенных» уже давно не рекорд (его побили и в мировом прокате), у мультфильма остаются «Оскар» и статус культурного символа. Миядзаки не за что переживать.

Ранее мы писали: Сколько лет Танджиро в 4-м сезоне «Истребителя демонов»? За все время возраст не поменялся — вот когда герой повзрослеет

Фото: Кадры из аниме «Унесенные призраками» (2001 г.), «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» (2020 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
10 комментариев
