Гешу Козодоева должен был играть другой: вы точно оцените выбор Гайдая (фото)

Роль контрабандиста Геши Козодоева из «Бриллиантовой руки» стала одной из самых знаковых в карьере Андрея Миронова. Но мало кто знает, что этого персонажа мог сыграть другой актер.

Изначально Леонид Гайдай рассматривал только одного кандидата — Георгия Вицина. Артист стал бы идеальным Гешей: у него игривый типаж, мягкий голос, лукавый взгляд с «огоньком». Да и зрители были бы в восторге, увидев двух актеров из легендарной гайдаевской троицы в одном кадре — Никулина и Вицина.

Но в планы режиссера вмешалась кандидатура 27-летнего Андрея Миронова, который тогда был еще начинающим артистом. Судьба Геши решалась на худсовете. Вицин, по мнению киношников, повторил бы уже сыгранный ранее характер, а Миронов вдохнул бы в историю нечто новое. В итоге Гайдай рискнул и выбрал молодую кровь.

Геша в исполнении Андрея Александровича получился блистательным. Но многие зрители уверены, что Вицин сыграл бы еще лучше. Наверняка об этом упущении жалел и сам Георгий Михайлович.