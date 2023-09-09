Героя романа Толстого раньше любили: со временем от него стало тошно 9 из 10 россиян

Учителя литературы часто ставят ученикам в пример тех или иных персонажей русской классики. Девочкам предлагается подражать скромнице Татьяне Лариной из «Евгения Онегина», а мальчикам — смелому Григорию Мелехову из «Тихого Дона». Но читательскому сердцу не прикажешь: с возрастом многие переосмысляют свое отношение к известным литературным героям.

Сегодня мало кто идеализирует Андрея Болконского. Пусть в школе и говорят, что любимчик Льва Толстого воплощает благородство, ум и мужественность. Если внимательно проанализировать все четыре тома «Войны и мира», то можно сделать неутешительные выводы об этом герое.

Болконский мечется из стороны в сторону и из-за слабого характера не может взять на себя ответственность в трудную минуту. Повинуясь воле отца, он откладывает свадьбу с Наташей Ростовой, ищет решение внутренних проблем в государственной службе и в сражениях на поле боя. Такой персонаж вряд ли вдохновит современную молодежь.