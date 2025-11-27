Герой старый, а вот сюжет современный: что ждет зрителей в «Невероятных приключениях Шурика»

В декабре 2025 года на экраны выходит одна из самых громких и спорных премьер — комедия «Невероятные приключения Шурика». Уже сейчас проект вызывает жаркие споры, и главный из них: что же это на самом деле — ремейк, пародия или нечто совершенно новое?

Давайте сразу расставим точки над i. Это не ремейк, потому что ремейк предполагает точное, пусть и современное, воссоздание оригинала. И это не пародия, так как пародия высмеивает исходный материал.

Авторы, режиссеры Роман Ким и Миша Семичев, позиционируют свой проект как «диалог двух эпох» — масштабную комедийную фантасмагорию, где знакомый всем студент Шурик становится проводником по лабиринту мировой кинокультуры.

Сюжет строится вокруг инженера-изобретателя Шурика, которого играет Тимур Батрутдинов. Он вспоминает историю своей любви с Ниной (Марина Кравец), и эта линия становится стержнем, на который нанизываются безумные эпизоды, стилизованные под классику мирового кино.

Зрителей ждет путешествие от ностальгических отсылок к «Операции «Ы» и «Кавказской пленнице» до внезапных стилистических прыжков в эстетику Уэса Андерсона, «Форреста Гампа» и даже «Побега из Шоушенка». По задумке создателей, это должно отразить сознание современного человека, выросшего на разрозненных культурных кодах.

Запутанную машину этого проекта привели в движение продюсеры Тины Канделаки, Аркадия Водахова и Бориса Ханчаляна. Премьера в кинотеатрах от «Централ Партнершип» запланирована на 11 декабря 2025 года, а уже на Новый год, 31 декабря, картину покажет телеканал ТНТ. Создатели не скрывают, фильм расчитан на молодеж, уставшую от комедий Гайдая на Новый год.

Одной из главных особенностей проекта стал его беспрецедентно звездный состав, собравший, кажется, половину российского шоу-бизнеса. Помимо Батрутдинова и Кравец, в кадре мелькнут Павел Воля, Гарик Мартиросян, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Лариса Долина, ANNA ASTI, Сергей Лазарев и еще более двух десятков известных лиц. Многие из них задействованы в музыкальных номерах, которых в фильме более двадцати.

Создатели настаивают, что их цель — не переснять Гайдая, а показать, как его дух и его герой могут существовать в современном культурном пространстве. Получится ли у них создать по-настоящему смешной и цельный фильм, который не развалится под тяжестью звездного каста и обилия отсылок, или это будет просто пестрое двухчасовое шоу? Увидим в декабре, но по опыту прошлых экранизаций ТНТ уже смело можно делать выводы.

