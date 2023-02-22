Герой сериала «Реальные пацаны»: вы точно не узнаете Киркорова вне сцены

Филипп Киркоров известен не только своим творчеством, но и яркими образами. Каждый раз оказываясь перед камерами, артист красуется эффектными костюмами, не стесняясь страз, перьев и других запоминающихся деталей. При этом вне сцены артист, как оказалось, выглядит совершенно иначе.

Как показал сам певец в одном из недавних видео, в обычной жизни он предпочитает весьма скромные наряды. Так, отправляясь в гастрольный тур, он выбрал простой спортивный костюм, куртку и аккуратный рюкзак Adidas, а весь образ был в красной-черной цветовой гамме.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное преображение артиста. В комментариях к ролику многие признались, что были удивлены скромностью Киркорова и никогда бы не узнали его на улице в таком наряде.