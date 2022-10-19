Герой, но сын врага народа: таких подробностей о советском Кощее не знал никто

Актера Николая Боярского советские зрители лучше всего знали по ролям в фильмах для детей. Он сыграл такие запоминающиеся роли, как учитель физкультуры в «Приключениях Электроника» и меланхоличный Кощей из сказки «Новогодние приключения Маши и Вити», где также снялся и его молодой, но уже популярный племянник Михаил Боярский.

Николай Александрович многие годы находился в тени своего знаменитого родственника: даже на афишах зачастую писали что-нибудь вроде «играет Николай Боярский — дядя Михаила Боярского». Но артист не обижался на это.

Во-первых, у него были слава и репутация одного из лучших актеров театральной сцены Ленинграда, а кино всегда было скорее второй профессией. А во-вторых, Боярский в принципе отличался скромностью: даже о заслуженных в годы войны многочисленных наградах знали только самые близкие.

А между тем Николай Боярский был настоящим героем Великой Отечественной: он ушел на фронт еще студентом театрального училища, прошел всю войну — от обороны Ленинграда до взятия Кенигсберга.

И, хотя за эти годы он получил не одну медаль, два ордена Славы и орден Красного знамени, многие награды и звания обошли его стороной: фронтовые командиры артиста просто не посылали наградные листы на Николая, ведь он был сыном священника и врага народа, расстрелянного еще в тридцатые.