Герой криминальных сводок: что известно о сыне советского «целителя» Алана Чумака

Алан Чумак известен как целитель, который в свое время с легкостью собирал целые стадионы. Люди верили в лечебные сеансы знаменитого экстрасенса, ушедшего из жизни пять лет назад.

После себя Чумак оставил двоих наследников — дочь Елену и сына Дмитрия. О жизни Елены известно мало: она стала журналистом и вышла замуж. А вот Дмитрий оказался более заметной фигурой, его имя даже попадало на страницы газет, правда, в связи с весьма некрасивой историей.

Наследник советского целителя стал героем криминальных сводок. В июне 2011 года Дмитрия похитили, когда он выходил из кафе. После того как преступники узнали, что имеют дело с сыном известного экстрасенса, они избили Чумака-младшего, ограбили его и выбросили на обочину.

Впоследствии, как пишет издание «Комсомольская правда», Дмитрий обратился в правоохранительные органы. Сотрудникам полиции удалось найти злоумышленников и вернуть потерпевшему утраченное имущество. Выяснилось, что заказчиком преступления стал знакомый сына Алана Чумака, который не хотел возвращать звездному наследнику солидную сумму денег.