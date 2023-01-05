Героиня шоу Малахова обвинила сына миллионера в насилии: финал истории потрясет россиян

В 2016 году вся Россия узнала имя Анны Лисовской. Девушка стала героиней одного из выпусков популярного шоу «Пусть говорят». В студии она призналась, что пострадала от своего бывшего бойфренда Александра, сына миллионера Константина Шарыго. По словам Анны, молодой человек избил ее и надругался над ней, но остался безнаказанным. Вместе с ведущим Андреем Малаховым гости пытались разобраться в этой скандальной ситуации.

Несмотря на то, что Шарыго признался в своих действиях, его дело до суда не дошло. А вот Анна через несколько лет попала за решетку. Чтобы отомстить экс-бойфренду, она отослала его обнаженные снимки его же 14-летней сестре. Лисовскую обвинили в развращении малолетних, она много месяцев провела в изоляторе, а в 2020 году отправилась в колонию.

Сейчас девушка уже вышла на свободу и получила высшее образование. Теперь Анна позиционирует себя в соцсетях в качестве помощника адвоката по уголовным делам, юриста и волонтера-зоозащитника.