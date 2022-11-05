Героиня Малахова родила в 13 лет от учителя: прошло 8 лет, и вот что с ней стало

В 2012 году на всю страну прогремела история Любы Бессудновой: 14-летняя девочка родила от женатого учителя математики Олега Михеева. Два года длились разбирательства по делу совращения несовершеннолетней девочки – и в итоге Михеева осудили на 4,5 года тюрьмы.

Молодой маме пришлось непросто, но ей во всем помогали мама, бабушка и другие родственники. Сегодня 24-летняя Люба растит маленького сына Дениса не одна – с ней рядом супруг Дмитрий.

Молодые люди познакомились несколько лет назад.

Дмитрия не смущает прошлое возлюбленной, и он воспитывает Дениса как своего сына.

А вот родной отец Олег Михеев в жизни мальчика не принимает участия – Люба рассказывает, что ее совратитель нашел новую любовь и завел ребенка.