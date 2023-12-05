Герои «Слова пацана» обожали такой суп: легендарный рецепт, который все забыли

Ностальгия способна объединить миллионы людей, имеющих разный социальный опыт, профессию, привычки. Сегодня вся Россия смотрит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Молодежь узнает, как жили их сверстники на излете Советского Союза, а взрослые вспоминают ушедшую юность.

На волне популярности 80-х самое время поговорить о забытых кулинарных рецептах, любимых жителями СССР. Попробуйте приготовить рыбный суп, который наверняка обожали такие простые ребята, как Марат и Андрей. Готовится блюдо крайне просто, да и ингредиенты обойдутся в сущие копейки.

Достаточно взять любимые консервы. Растолочь содержимое банки до состояния кашицы, добавить картошку, рис. Отдельно обжарить морковку с луком и в конце посыпать душистыми специями. Рецепт можно взять на вооружение и в наши дни — домашние пальчики оближут.