Герои революции не умирают от старости: как погибла сестра Китнисс в «Голодных играх»

Примроуз была светлой и доброй, а такие долго не живут.

Примроуз Эвердин — младшая сестра Китнисс, девочка, ради которой вообще закрутилась вся история «Голодных игр». Та самая, чьё имя назвали на Жатве в первом фильме. Та самая «утка», которую героиня пыталась защитить любой ценой.

Ирония в том, что погибла Прим не от рук Капитолия, а из-за «своих».

Как умера Прим

Во время штурма особняка президента Сноу детей заманили в центр, обещая оказать помощь и укрыть от революционеров. Но с неба полетели бомбы. Первая волна взрывов ранила десятки малышей, и на помощь к ним бросились медики округа 13. Среди них была Прим.

Китнисс увидела сестру сквозь дым и крики, услышала, как та произнесла её имя. В этот момент сработал второй заряд — «двойная бомба», созданная Гейлом и Бити. Прим сгорела в огне прямо у неё на глазах.

Смерть как манипуляция

Эта смерть не просто сломала Китнисс — она перевернула смысл всего восстания. Герои до конца верили, что сражаются за детей и будущее. Но оказалось, что и повстанцы готовы использовать самые грязные приёмы, ведь героине пытались внушить, что за нападение отвечает президент.

Именно этот момент заставил Китнисс осознать, что лидер повстанцев Альма Койн ничем не отличается от Сноу. Смерть сестры стала последней каплей — из-за неё Китнисс отказалась доверять новой власти.

В итоге в момент публичного суда Эвердин пустила стрелу не в Сноу, а в Койн. И причина не только в мести за Прим, новый президент планировала продолжить Голодные игры, но теперь отправляя на них только детей Капитолия.

Прим погибла, но её образ остался символом: та, ради кого началась война, в итоге стала жертвой политических игр. И это финальный удар по Китнисс, превращающий её из участницы «игр» в человека, который окончательно понимает цену власти.

