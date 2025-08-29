Герман потратил 45 лет жизни на экранизацию романа Стругацких: «Трудно быть богом» назвали кошмарным и поставили 5,4

Сами съемки при этом длились 7 лет и утомили всех актеров.

Режиссёр Алексей Герман начал работу над экранизацией романа «Трудно быть богом» ещё в 1968 году, всего через четыре года после выхода романа братьев Стругацких. На роль дона Руматы он хотел пригласить актёра Владимира Рецептера, а сценарий был готов уже к августу.

Но в тот же день, когда Герман получил разрешение на съёмки, — 21 августа 1968-го — советские танки вошли в Прагу. Сценарий мгновенно лег «под сукно»: студия наложила запрет, намекнув на подозрительные параллели между вторжением «черного ордена» в Арканаре и происходящим в реальности.

Запрет не убил мечту, но превратил её в многолетнюю одержимость. Герман пытался вернуться к проекту в 70-х, потом снова в 90-х, когда братья Стругацкие настаивали, что экранизировать роман должен именно он.

Однако бюрократия, цензура и нехватка ресурсов откладывали работу десятилетиями. К середине 2000-х фильм уже называли «Хрониками арканарской резни», а сами съёмки стали легендой.

Семь лет съёмок и двадцать лет борьбы

Фильм снимали семь лет — с 2000-го по 2007-й. Грязь, холод, десятки дублей, доведённые до отчаяния актёры: Леонид Ярмольник однажды отказался играть Румату, и Герман всерьёз искал замену, но через месяц мир был восстановлен.

Основные сцены снимались в чешском замке Точник: полуразрушенные стены, рвы и сырость идеально соответствовали духу картины. Настоящие средневековые интерьеры помогли создать мир, который Герман хотел показать зрителю — мрачный, вязкий, пропитанный жестокостью.

Фильм, который пережил создателя

Герман умер, так и не увидев финального варианта. После его смерти команда доводила картину: перезаписывали звук, исправляли брак, а в некоторых сценах удаляли съёмочную группу с помощью CGI.

Впервые фильм показали в 2008 году Умберто Эко — он три дня приходил в себя и потом написал:

«После Германа фильмы Тарантино кажутся детскими мультиками».

Мировая премьера состоялась только в 2013-м, спустя 45 лет после первой попытки Германа начать съёмки. И увы, чуда не случилось.

Разгромные отзывы, низкие рейтинги

Сейчас у ленты 5,4 на КП, 6,5 на IMDb. Претензии по большей части озвучивают фанаты Стругацких, которых не смутили даже «яркие сцены, призванные шокировать зрителя». Люди отмечают, что Герман сгущает изо всех сил грязь и различные уродства. В кадре то и дело показывают убитых, грязь и нечистоты.

«Если кто-то вдруг, по простоте душевной, думает, что фильм является экранизацией романа Стругацких – забудьте об этом. Как бы ни измывались над литературным материалом братьев-фантастов Тарковский или Бондарчук, оказалось, что до настоящего Мастера им очень далеко», — отметил один из рецензентов в Сети.

По итогу, «Трудно быть богом» стал одной из самых спорных и провалившихся экранизацией Стругацких, который все же стоит посмотреть. Желательно после прочтения книги, чтобы лично сравнить, справился ли режиссер.

