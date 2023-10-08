Герцогини Меган Маркл больше нет: один шаг изменил все

На двух стульях не усидеть.

Отказавшись от обязанностей члена королевской семьи, Меган Маркл все же дорожила своим титулом герцогини Сассекской. Но жизнь вносит свои коррективы. Супруга принца Гарри оказалась перед непростым выбором.

Бывшая актриса намерена строить политическую карьеру. Ранее она призналась, что не прочь занять место скончавшейся Дайаны Файнштейн. Та была сенатором демократической партии США. И вот тут выходит неувязочка.

Будет глупо, если жена младшего сына Карла III, именуя себя герцогиней, начнет представлять интересы демократов.

Как пишет издание Express, Маркл придется добровольно отказаться от титула, которым ее когда-то наградила ныне покойная Елизавета II. То же самое нужно будет сделать и Гарри. По слухам, Меган почти готова к решительному шагу, а что по этому поводу думает ее супруг, пока остается загадкой.