Географический тест: вы считали ворон на уроках, если наберете меньше 4 верных ответов

В настоящее время в мире насчитывается около 2 700 000 населенных пунктов, имеющих статус города. А уж сколько человек проживает в них в общей сложности, сказать невозможно. Правда, ученые и социологи готовы без проблем перечислить самые густонаселенные города на планете - большинство из них сосредоточены в Азии. Лидером по высокой плотности населения является Токио (Япония). В Токийской агломерации проживает порядка 37,7 миллиона человек, а плотность составляет 4,6 тысячи человек на квадратный метр. Интересно, что численность населения города впервые достигло отметки в миллион человек еще в девятнадцатом столетии. Из-за нехватки места для проживания в Токио начали возводить небоскребы, а также создавать искусственные острова, чтобы увеличить площадь города. Кроме того, а пятерку самых густонаселенных городов вошли Дели (Индия), где городское население оценивается в 32,2 миллиона человек, китайский Гуанчжоу с примерно 26,9 миллиона жителей, индийский Мумбаи с 25 миллионами человек и Манила (Филиппины), где количество горожан составляет 24,9 миллиона.

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