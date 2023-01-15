Географический тест, в котором почти невозможно набрать 8/8

Большинство из нас представляет себе Землю и расположение материков на ней по географическим картам. Еще со школьных уроков географии мы помним, где находятся Австралия и Африка и каков их масштаб. Однако не догадываемся, что на самом деле многие карты несколько искажают площадь некоторых стран. Так называемая проекция Меркатора, названная так по имени фламандского географа и картографа Герарда Меркатора, который, собственно, ее и придумал, довольно сильно искажает площади ближе к полюсам. Так, например, сравнительно небольшая Гренландия, по своим размерам уступающая площади Конго, на карте производит впечатление огромной территории, как и Антарктида. Однако пугаться таких вещей и думать, что они чрезмерно искажают нашу картину мира, не стоит. Дело в том, что в картографии невозможно без искажений - специалистам необходимо сделать развертку эллипсоида Земли на плоскости, чего в принципе нельзя сделать без погрешностей. Другое дело, что у картографов существуют свои правила - какие искажения допустимы, а какие нет.

Мы приготовили для вас интересный тест на знание реальных размеров стран и территорий. Сможете ли вы пройти его без единой ошибки?