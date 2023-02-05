Географический тест для образованных людей: угадайте страну по символу

С древних времен люди жили в тесном взаимодействии с природой и животными, мало-помалу приручали и одомашнивали их. И, конечно же, глядя на домашних питомцев и диких зверей, не могли не замечать особенности их характера и сравнивать со своими собственными. Изображения животных можно встретить в наскальной живописи, на предметах быта или других вещицах, изготавливаемых человеком. Например, в прошлом году в Гватемале археологами были найдены фрагменты календаря майя, созданные еще в 200-300 годах до н.э. По сохранившимся кусочкам фрески исследователи узнали, что каждый день месяца в этом календаре был посвящен какому-либо животному или природному явлению. Например, на одном из них был изображен Олень (Маник) - символ седьмого дня. Возраст находки оказался старше, чем у всех предыдущих, что дало исследователям основания полагать - календарь майя существовал еще задолго до появления первых в мире письменных систем. Особенное отношение к некоторым животным пришло к нам из глубины веков. Некоторые представители фауны стали символами стран мира, но каких именно? Попробуйте правильно ответить на вопросы нашего теста.

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