Гены взяли свое: у близняшек Арнтгольц подрастают одинаковые дочери

Татьяна и Ольга Арнтгольц, пожалуй, самые знаменитые близняшки в российском шоу-бизнесе. Красавицы-актрисы давно в разводе. В первом браке у каждой из них родились дочки.

Татьяна рассталась с Иваном Жидковым в 2013 году. Ему актриса родила дочь Марию. Ольга же вышла замуж за Вахтанга Беридзе и разошлась с ним в 2015-м. У бывших супругов растет общая наследница — 10-летняя Анна. Обе актрисы не раз говорили в интервью, что не препятствуют общению своих детей с их отцами.

Любопытно, что Анна и 14-летняя Мария похожи друг на друга как две капли воды. По всей видимости, гены взяли свое. Обе звездные наследницы — очаровательные блондинки с большими светлыми глазами и правильными чертами лица. Поклонники близняшек не сомневаются в том, что когда их дочери вырастут, то разобьют не одно мужское сердце. И, может быть, даже построят успешную карьеру в отечественном кинематографе, затмив успех своих матерей.