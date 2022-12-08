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Гены взяли свое: подросшая дочь Пелагеи заставит ахнуть (фото)

8 декабря 2022 11:15
Гены взяли свое: подросшая дочь Пелагеи заставит ахнуть (фото)

Звездная наследница никого не оставит равнодушным.

Пелагея не любит вдаваться в подробности личной жизни и редко показывает свою единственную дочь Таисию широкой общественности. Матерью артистка стала в браке с хоккеистом Иваном Телегиным, с которым развелась три года назад.

Расставание знаменитостей мирным не назовешь. Певица уличила возлюбленного в неверности, после чего между ними начались судебные тяжбы по финансовым вопросам и разделу имущества. Таисия осталась жить с матерью, поддерживая при этом общение и с отцом.

Недавно исполнительница опубликовала в социальных сетях совместное фото с повзрослевшей малышкой: в этом году ей исполнилось уже пять лет. Глядя на Пелагею рядом с дочерью, поклонники отметили, что гены взяли свое: малышка растет полной копией своей известной родительницы.

Гены взяли свое: подросшая дочь Пелагеи заставит ахнуть (фото)

«Вы с Тасей милахи», «Такие красавицы», «С каждым годом Таисия все сильнее становится похожа на маму, глаз не отвести», — подметили фолловеры в комментариях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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