Гены тапком не раздавишь: вот как выглядит русская дочь Мэла Гибсона

Мэл Гибсон никогда не был душкой и примерным семьянином. В молодости артист то и дело дебоширил и менял девушек как перчатки, а в зрелом возрасте бросил жену и семерых детей ради российской пианистки Оксаны Григорьевой. Но и этот роман обернулся грандиозным скандалом: актер был обвинен в домашнем насилии.

Судебные разбирательства давно остались в прошлом, и Гибсон налаживает отношения с дочерью от Григорьевой. Люсия появилась на свет в 2009 году. Девочке-подростку приходится непросто, ведь ей нужно конкурировать за внимание отца с другими братьями и сестрами, в том числе и с 6-летним Ларсом.

Люсия живет с мамой в роскошном особняке в Калифорнии. Время от времени она выбирается на прогулки с папой, где их ловят папарацци. Многие отмечают, что девушка похожа на своего звездного родителя: у нее такие же светлые глаза и русые волосы.