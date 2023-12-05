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Гены тапком не раздавишь: вот как выглядит русская дочь Мэла Гибсона

5 декабря 2023 06:15
Гены тапком не раздавишь: вот как выглядит русская дочь Мэла Гибсона

В ней угадываются черты звездного папы.

Мэл Гибсон никогда не был душкой и примерным семьянином. В молодости артист то и дело дебоширил и менял девушек как перчатки, а в зрелом возрасте бросил жену и семерых детей ради российской пианистки Оксаны Григорьевой. Но и этот роман обернулся грандиозным скандалом: актер был обвинен в домашнем насилии.

Судебные разбирательства давно остались в прошлом, и Гибсон налаживает отношения с дочерью от Григорьевой. Люсия появилась на свет в 2009 году. Девочке-подростку приходится непросто, ведь ей нужно конкурировать за внимание отца с другими братьями и сестрами, в том числе и с 6-летним Ларсом.

Люсия живет с мамой в роскошном особняке в Калифорнии. Время от времени она выбирается на прогулки с папой, где их ловят папарацци. Многие отмечают, что девушка похожа на своего звездного родителя: у нее такие же светлые глаза и русые волосы.

Гены тапком не раздавишь: вот как выглядит русская дочь Мэла Гибсона
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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