Гены сыграли злую шутку: вот как выглядит дочка Борщевой из Comedy Woman (фото)

Елена Борщева и ее супруг Валерий Юшкевич дважды становились родителями. Их первая дочь Марта родилась в 2007 году, а спустя семь лет на свет появилась Ума. Артистка никогда не скрывала, что второго ребенка они смогли зачать только благодаря ЭКО, так как она страдала от бесплодия. Сейчас Елена регулярно рассказывает о жизни дочери в своих социальных сетях.

Так, в аккаунте звезды экрана можно встретить десятки совместных снимков с наследницей, а еще Борщева ведет личный блог своей дочери. Фанаты никогда не пропускают записи ни артистки, ни юной Умы, оставляя сотни комментариев. По мнению поклонников, девочку можно смело назвать копией мамы, ведь ее невозможно отличить от артистки, а на своего отца она совершенно не похожа.

«Маленькая мама», «Ваша копия», «Я подумала, что это вы детскую фотку выставили», — признаются пользователи Сети.

При этом многие в шутку отмечают, что подобная схожесть пугает их, ведь Борщева с дочерью выглядят как близняшки, а это встречается крайне редко.