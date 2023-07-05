Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый

В молодости Маргарита Терехова обладала редкой красотой. Ее белокурые локоны и пронзительный взгляд сводили с ума всех мужчин. К сожалению, «Миледи» не передала свою эффектную внешность потомкам.

Дочь актрисы Анна Терехова во многом похожа на звездную мать, но все равно никогда не сможет ее затмить. А вот ее сыну, то есть внуку Маргариты Борисовны, вообще не повезло с генами. У Михаила Добрынина непримечательная внешность: крупный нос, невыразительные глаза и огромные торчащие уши. Такому «набору» не позавидует ни один мужчина. Единственное, что отчасти спасает картину, так это накаченная фигура Михаила.

Анна родила сына от актера Валерия Боровинских. Однако через три года их брак распался, и отец перестал участвовать в воспитании своего наследника. Вскоре Терехова-младшая встретила актера Николая Добрынина, известного по роли Митяя из «Сватов». Ради Анны он ушел от жены и усыновил Михаила. С тех пор внук Тереховой носит фамилию отчима.