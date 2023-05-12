Гены сыграли злую шутку: только взгляните на дочь Евгении Симоновой от «Сталкера»

Евгения Симонова снималась во многих советских хитах. На счету очаровательной актрисы роли в картинах «Обыкновенное чудо», «Афоня» и в других популярных фильмах. Одним из избранников Симоновой был ее коллега Александр Кайдановский, звезда культовой ленты «Сталкер». Видный актер покорил Евгению Павловну с первого взгляда, и вскоре между ними начался роман.

Отношения артистов привели к законному браку. У Симоновой и Кайдановского родилась дочь Зоя, которая впоследствии тоже посвятила свою жизнь кино. К сожалению, наличие общего ребенка не скрепило союз актеров. Когда Зое исполнилось всего четыре года, ее родители развелись.

Кайдановская окончила театральный вуз, после чего работала на телепрограмме «Умницы и умники». К своим 46 годам Зоя успела сняться во многих фильмах. Ее можно увидеть в картинах «Дети Арбата», «Дом солнца», «Склифосовский. Реанимация» и в других лентах.

Дочь именитых артистов мало походит на своих родителей. У Кайдановской неприметная внешность, невыразительные черты лица и тучная фигура. Гены сыграли с ней злую шутку — у таких ярких и видных родителей получилась обыкновенная дочь.