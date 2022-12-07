Гены сыграли злую шутку: посмотрите, как сегодня выглядит дочь Брюса Уиллиса (фото)

У известного актера Брюса Уиллиса пять дочерей. Трое из них появились в первом браке артиста с Деми Мур.

Их средней наследницей стала Скаут Лару Уиллис. Дочь звездной пары активно ведет социальные сети, где рассказывает о своей жизни и публикует фото и видео. Глядя на них, интернет-пользователи теряют дар речи.

Все потому, что гены сыграли со Скаут Лару злую шутку: 31-летняя дочь артиста выросла полной его копией. Любопытно, что она пошла по стопам своих родителей, когда еще была ребенком. Впервые Уиллис снялась в кино, когда ей было четыре года. Тогда она засветилась вместе с матерью в картине «Алая буква».

Однако впоследствии Скаут решила не продолжать актерскую карьеру. По слухам, одна из причин этого — комплексы звездной наследницы по поводу своей внешности. Съемочной площадке она предпочитает фотосессии, в ходе которых примеряет на себя довольно откровенные образы.