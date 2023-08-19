Гены сыграли злую шутку: почему сестру самой красивой женщины в мире называют уродиной

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире. Старшая сестра модели Джиджи также известна как невероятная красотка. Но у звезды есть и другая сестра, которой успешная карьера манекенщицы может только сниться.

Алана появилась на свет в браке Мохамеда Хадида и Мэри Батлер. Не так давно ей исполнилось 40 лет, и она впервые вышла на подиум. Вот только триумфа не получилось. Интернет-пользователи по всему миру подняли неопытную модель на смех.

Гены сыграли злую шутку: родственницу Беллы все называют уродиной. По мнению публики, Алана выглядит слишком старой и изможденной. И хейтеры твердят, что наследнице миллиардера лучше оставаться по ту сторону баррикад.

Дело в том, что в мире моды единокровная сестра красавицы-модели далеко не новичок. Она успешный дизайнер и стилист, который выпускает не только одежду, но и очки.