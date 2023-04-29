Гены сыграли злую шутку: что не так с сыном красавчика-рокера Джона Бон Джови (фото)

Джон Бон Джови прославился как бессменный лидер рок-группы Bon Jovi. От музыканта сходили с ума женщины всего мира, ведь он идеально сочетал в себе брутальность и чувственность. Джейк, сын Джона, унаследовал от отца его эффектную внешность, но, увы, не талант — так гены сыграли с ним злую шутку.

Наследник рокера с детства разъезжал с Bon Jovi по городам и знал, что такое гримерки и концертные фургоны. Вдоволь насмотревшись на это закулисье, Джейк решил не связывать свою жизнь с музыкой. В школе он увлекался американским футболом, однако посвятил свою карьеру другому ремеслу. Джейк Бон Джови стал моделью. Это неудивительно, учитывая его впечатляющие внешние данные: высокий рост, подкачанная фигура, правильные черты лица.

И, конечно, главным козырем Джейка стало его звучное имя.

Сын Бон Джови моментально обзавелся армией фанаток, но ни у одной из них нет шанса на сердце красавца. У Джейка есть девушка — актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела».

Бон Джови-младший хоть и обрел немалую популярность, но до славы именитого отца ему далеко. Кроме того, Джейка называют парнем Бобби Браун, а это значит, что он пребывает в тени не только Джона, но и своей подружки. Ведь на сегодняшний день модель пока может предложить миру только свою внешность, а этого маловато. Других талантов парню явно не хватает.