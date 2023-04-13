Гены сыграли с ним злую шутку: каким вырос сын красавицы Мальвины (фото)

Татьяна Проценко прославилась еще в детстве, когда сыграла прекрасную Мальвину в сказке «Приключения Буратино». Она стала поэтессой, а также занималась редактурой. К сожалению, жизнь Проценко оборвалась в 53 года — у актрисы была онкология.

У экранной Мальвины осталось двое детей от разных браков. Младшего сына Владимира Татьяна родила от актера Алексей Войтюка — он известен по роли Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка в четверг».

Многие отмечают, что гены сыграли с наследником Проценко злую шутку. К огромному разочарованию поклонников Мальвины, Владимир совсем не похож на очаровательную мать. Свою внешность он унаследовал от отца, которого трудно назвать красавцем, да и роль чудного Ивана-подкидыша Алексею досталась неспроста. В детстве Владимир больше походил на мать, но с годами гены Войтюка все же взяли верх.

В 2018 году у Татьяны Проценко обнаружили рак. Ей сделали операцию, но вскоре болезнь вернулась. В 2021 году состояние актрисы ухудшилось из-за ковида, и на этот раз спасти ее не удалось.