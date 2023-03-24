Гены сыграли с ним злую шутку: каким вырос брошенный сын Изабель Аджани (фото)
Его судьба могла бы сложиться иначе.
Изабель Аджани считается одной из самых талантливых французских актрис. Личная жизнь звезды фильма «Королева Марго» всегда была бурной и приковывала внимание публики.
Первой большой любовью актрисы стал оператор Брюно Нюиттен. Их роман начался на съемках картины «Барокко», где Аджани снималась с Жераром Депардье. От Нюиттена Изабель родила своего старшего сына Барнабе. На момент его появления актриса активно снималась в кино, ведь тогда ее карьера находилась на самом пике. Ребенок постоянно оставался с няньками и, по сути, был брошен родной матерью. Отношения Аджани и Нюиттена вскоре разладились, и она «переключилась» на английского актера Дэниэла Дэй-Льюиса.
Барнабе не пошел по стопам матери и не связал свою жизнь с кино. И зря, ведь старший сын Аджани — эталонный красавчик, унаследовавший от родителей самое лучшее. Ему бы светили блистательная карьера в кино и обожание поклонниц, но он не стал пользоваться своим даром. Барнабе ведет закрытый образ жизни и занимается музыкой в свое удовольствие. Можно сказать, что гены сыграли с ним злую шутку, ведь он ими не пользуется.