Гены сыграли с ним злую шутку: каким вырос брошенный сын Изабель Аджани (фото)

Изабель Аджани считается одной из самых талантливых французских актрис. Личная жизнь звезды фильма «Королева Марго» всегда была бурной и приковывала внимание публики.

Первой большой любовью актрисы стал оператор Брюно Нюиттен. Их роман начался на съемках картины «Барокко», где Аджани снималась с Жераром Депардье. От Нюиттена Изабель родила своего старшего сына Барнабе. На момент его появления актриса активно снималась в кино, ведь тогда ее карьера находилась на самом пике. Ребенок постоянно оставался с няньками и, по сути, был брошен родной матерью. Отношения Аджани и Нюиттена вскоре разладились, и она «переключилась» на английского актера Дэниэла Дэй-Льюиса.

Барнабе не пошел по стопам матери и не связал свою жизнь с кино. И зря, ведь старший сын Аджани — эталонный красавчик, унаследовавший от родителей самое лучшее. Ему бы светили блистательная карьера в кино и обожание поклонниц, но он не стал пользоваться своим даром. Барнабе ведет закрытый образ жизни и занимается музыкой в свое удовольствие. Можно сказать, что гены сыграли с ним злую шутку, ведь он ими не пользуется.