Гены сыграли с дочерью Сергея Супонева злую шутку: выросла копией покойного отца (фото)

Сергей Супонев подарил отечественным зрителям программу «Зов джунглей», идею которой увидел во сне. Телеведущий погиб в декабре 2001 года, разбившись на снегоходе. У него остался сын Кирилл от первого брака и дочь Полина, которую знаменитости подарила вторая жена — Ольга Мотина.

Совсем скоро звездная наследница отметит свое 22-летие. Жизнь распорядилась так, что Полина не смогла запомнить своего родителя. Однако гены пальцем не раздавишь. Глядя на фотографии дочери телеведущего, интернет-пользователи теряют дар речи.

Все потому, что Супонева выросла полной копией покойного отца. По воспоминаниям матери, в детстве она любила смотреть программу папы, однако пойти по его стопам не захотела. Полина связала свою жизнь с иностранными языками, поступив в один из лингвистических вузов столицы. Что же касается личной жизни, то на эту тему она предпочитает не говорить.