Гены подкачали: ахнете, увидев старшего брата Маши из «В бой идут одни "старики"»

Многие звезды часто скрывают свое родство с именитыми братьями и сестрами. Они носят разные фамилии, поэтому общественности невозможно догадаться о кровных узах тех или иных селебрити.

Так, далеко не всем известно, что старшим братом актрисы Евгении Симоновой, сыгравшей Машу в эпопее «В бой идут одни „старики“», является Юрий Вяземский — бессменный ведущий передачи «Умники и умницы». Он носит фамилию матери, а не отца. Симонова была долгожданным ребенком в семье, но больше всего встречи с ней ждал брат, которому тогда было всего четыре года. Когда она начала ходить, то ответственность за сестру взял Вяземский.

Он научил ее читать и писать, разучивал с ней стихотворения и песни. Маленькая Симонова играла в воображаемых спектаклях брата, ведь тогда он мечтал стать актером. По словам Вяземского, сестра делала все, что он ей говорил, и стала его рабыней Изаурой.

Им удалось реализовать себя и достигнуть невероятных карьерных высот. Однако между Симоновой и Вяземским не прослеживается почти никаких общих черт, поэтому новость об их родстве может многих удивить. Хрупкая, изящная и утонченная актриса совсем не похожа на весьма заурядного брата.