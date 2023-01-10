Гены отца заявили о себе: гляньте, как выглядит 19-летняя дочь Жан-Поля Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо успел стать многодетным отцом. Младшая наследница именитого актера Стелла появилась на свет, когда ему было уже 70 лет.

Звездная наследница к своим 19 годам еще не определилась с тем, чему хочет посвятить свою жизнь. Между тем она ведет социальные сети, где периодически делится с публикой новыми фотографиями. Глядя на них, понимаешь, что гены ныне покойного артиста взяли свое. По мнению многих интернет-пользователей, Стелла растет полной копией своего звездного отца.

Впрочем, есть и те, кто уверяют, что звездная наследница больше похожа на свою мать — модель и балерину Натти Тардивель, с которой Бельмондо развелся летом 2008 года. Как бы там ни было, Стелла стала настоящей красоткой: она может похвастаться стройной фигурой, длинными светлыми волосами и большими голубыми глазами.