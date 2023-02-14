Гены отца всему виной: глазам не поверите, увидев детей Рут из «Секрета Тропиканки»

Глория Пирес успела не только построить головокружительную актерскую карьеру, но и стать матерью четверых детей. Как того и следовало ожидать, наследники знаменитости то и дело оказываются в центре всеобщего внимания.

Первенца, дочь Клео, артистка родила в браке с актером Фабио Жуниором. Всего через год после появления малышки супруги приняли решение о расставании. Затем Пирес познакомилась с Орландо Морайсом — эта встреча оказалась для нее роковой. Спустя несколько месяцев возлюбленные поженились.

Супруги счастливы в браке до сих пор — они обзавелись тремя совместными детьми. Сначала на свет появилась Антония, затем — Ана и сын Бенту. Звездные наследники давно выросли, и, глядя на их фото в Сети, интернет-пользователи не верят своим глазам.

Многие считают, что Пирес красоткой точно не назвать: актриса, которую зрители запомнили в образе Рут из «Секрета Тропиканки», отличается довольно необычными чертами лица и весьма мужеподобной фигурой. Между тем ее дети совсем другие. Поклонники отмечают, что это гены отца сделали свое дело, поэтому дочки и сын Глории могут похвастаться внешностью как с обложки журнала.