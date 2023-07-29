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Гены отца победили: дочь Бориса Беккера от русской «африканки» выросла красавицей

29 июля 2023 09:00
Гены отца победили: дочь Бориса Беккера от русской «африканки» выросла красавицей

В их родстве не может быть никаких сомнений.

В начале 90-х Борис Беккер был главной звездой мирового тенниса. Личная жизнь немецкого спортсмена развивалась не менее бурно, чем его карьера.

Несколько лет назад Беккер закрутил роман с моделью русско-нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой. Результатом этой интрижки стала беременность девушки. Анжела родила дочь Анну, однако Борис всячески отрицал свое отцовство.

Точки над «i» расставил ДНК-тест, подтвердивший родство Беккера с девочкой. Теннисист обеспечил дочери безбедное детство, а также блестящее образование.

Сегодня Анна Ермакова уже взрослая девушка с дипломом Художественного института в Лондоне на руках. Дочь Беккера получила степень бакалавра истории искусств, также на ее счету несколько побед в танцевальных конкурсах.

Анна выросла настоящей красавицей, феноменально похожей на звездного отца. У нее такие же рыжие волосы, бледная кожа и светлые глаза. В Сети даже шутят, что Борис отксерокопировал сам себя, а Анжела в процессе никакого участия не принимала.

Гены отца победили: дочь Бориса Беккера от русской «африканки» выросла красавицей
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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