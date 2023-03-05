Гены не спрячешь: обомлеете, какими стали дети-близнецы Александра Малинина (фото)

Личную жизнь Александра Малинина можно назвать непростой, а в некоторых моментах и весьма запутанной. Впрочем, сейчас знаменитый эстрадный певец женат в третий раз, а в его семье царят любовь и понимание.

В этой атмосфере и были воспитаны его младшие дети. Близнецы Устинья и Фрол уже стали совершеннолетними, но разрывать тесную связь с родителями они пока не торопятся. Помимо ярко-голубых глаз и схожей формы лица брат и сестра унаследовали от талантливого отца тягу к творчеству. Юношу привлекает фотосъемка, а девушка решила стать певицей и поступила в консерваторию.

Устинье на этом пути помогает старший сын Малинина от первого брака. Никита также занимается музыкой, но его больше всего интересует клубное направление с динамичными композициями, под которые люди могут танцевать до самого утра.

Единственным ребенком Александра, который не поддерживает дружеские отношения с семьей, стала дочь Кира. Она даже планирует судиться с отцом за алименты.