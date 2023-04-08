Гены не подвели: тайная дочь Ганжи из «Большой перемены» выросла красавицей (фото)

Александр Збруев, известный большинству зрителей как Ганжа из «Большой перемены», редко рассказывает о личном. Но он никогда не скрывал от общественности, что у него есть две дочери от разных женщин, которых он считает своими любимыми. Младшая Татьяна родилась от внебрачной связи Збруева с Еленой Шаниной — звездой рок-оперы «Юнона и Авось». Александр Викторович всегда участвовал в жизни тайной дочери, хоть и не дал ей свою фамилию. Наследница актера пошла по стопам родителей и тоже посвятила свою жизнь театру.

Татьяна выиграла в генетическую лотерею и выросла настоящей красавицей: белокурые локоны, утонченная внешность, большие светлые глаза. Она взяла лучшее от своих красавцев-родителей. Сегодня Шанина-младшая — успешная театральная актриса. А вот о ее личной жизни мало что известно. Также нет информации, общается ли Татьяна со своей единокровной сестрой Натальей.

Старшая наследница Збруева появилась на свет в его браке с актрисой Людмилой Савельевой, известной по экранизации «Война и мир». Наталья ведет закрытый образ жизни и никогда не появляется на публике.