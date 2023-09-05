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Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра

5 сентября 2023 11:15
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра

Правда всплыла наружу лишь после смерти актера.

У богатых и знаменитых мужчин то и дело находятся внебрачные дети. Никто не верил, что примерный семьянин Владимир Коренев мог изменить своей супруге и завести на стороне ребенка. Однако ДНК-тест подмочил кристально чистую репутацию Ихтиандра.

Евгения Харькова пришла в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», чтобы доказать свое родство с легендой советского кино. Женщина поведала, что узнала о своем настоящем отце в 14 лет. Мать рассказала ей о мимолетном романе с Кореневым, который случился в пансионате «Елочка» в 70-е годы.

Харькова, внешне напоминающая звезду «Человека-амфибии», добавила, что не претендует на наследство покойного папы, а лишь хочет восстановить справедливость. Правоту героини подтвердила экспертиза: ДНК-тест показал 99,9% вероятности отцовства Владимира Коренева.

Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Фото: Кадр из фильма "Человек-амфибия" 1961, кадр из программы "Пусть говорят"
Алла Новикова
Алла Новикова
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