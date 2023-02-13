Гены красавицы сыграли злую шутку: гляньте, каким вырос сын Памелы Андерсон

Брак секс-бомбы Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли продлился всего три года. Плодом их бурной любви стали двое детей — сыновья Брэндон и Дилан Джаггер. Кем вырос старший отпрыск скандальной четы?

Брэндон Томас Ли воспитывался в интернате по инициативе своей матери. Она регулярно отправляла сыновей в специальную школу в отдаленной части Британской Колумбии. Брэндону это категорически не нравилось, и мальчик каждый раз прятался от Памелы перед поездкой. Зато этот опыт сплотил его с братом.

Когда Брэндон вырос, он решил заняться модельным бизнесом. Сын скандальных звезд всегда обладал яркой внешностью, но он не унаследовал и доли красоты именитой матери. Отцовские гены перебили материнские, и Брэндон с годами превратился в точную копию молодого Томми Ли.

Сын Памелы пошел по стопам отца и тоже посвятил себя музыке. Он отлично играет на гитаре и на пианино. Но, несмотря на феноменальное сходство во внешности и характере, Томми и Брэндон постоянно конфликтуют. Однажды они даже подрались, и сын нокаутировал отца. Причиной ссоры стала критика рокера в соцсетях, с которой он обрушился на Памелу Андерсон.