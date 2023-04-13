Гены есть гены: «Бедная Настя» выросла копией этой женщины (фото)

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова уже давно не снимается в кино. А ведь когда-то о ней писали все издания, а мужчины сходили с ума от ее утонченной красоты.

Свою яркую внешность актриса унаследовала от матери, балерины Татьяны Кориковой. Она рано развелась с отцом Елены, и все воспитание легло на плечи бабушки. Спустя годы Татьяна и дочь наверстали упущенное и стали жить вместе. Она шила для Елены потрясающие платья для выступлений на сцене.

Как-то Корикова поделилась своей детской фотографией, где она запечатлена вместе с матерью. Снимок произвел фурор среди подписчиков, ведь с возрастом Елена стала клоном Татьяны. У актрисы такой же взгляд, те же черты лица и похожий утонченный образ.

Восхищенные подписчики пришли к выводу, что природу не обманешь. Вот какие комментарии оставили поклонники звезды: «Мама как француженка, с шармом», «Какие обе красавицы!», «Гены есть гены! Вы копия своей красивой мамы».

Корикова стала знаменитостью после выхода сериала «Бедная Настя». Однако в 2018 году Елена ушла из профессии. Сегодня 51-летняя актриса не общается с прессой и не рассказывает о своей личной жизни.