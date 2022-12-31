Гены делают свое дело: как выглядит старший внук Олега Табакова (редкое фото)

Никита Табаков мог бы стать хорошим продолжателем знаменитой актёрской династии. Кроме его известного дедушки, артистами кино являются и родители мальчика. Однако он решил покорять новые вершины.

Молодой человек в совсем юном возрасте переехал в Америку, чтобы получить образование и работать в брокерской конторе.

Все же творческие гены дали о себе знать, и параллельно Табаков младший стал посещать курсы режиссерского мастерства в университете Нью-Йорка. Но это не принесло значимых достижений, и Никита решил заниматься инвестициями.

Внук знаменитого актера унаследовал лучшие особенности внешности. У него выразительные голубые глаза, схожая форма носа и острые скулы. Молодой красавец и начинающий бизнесмен уже вызывает гордость у своих известных родственников.