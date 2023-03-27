Гены дали о себе знать: дочь Оксаны Федоровой выросла настоящей красоткой (фото)

Оксана Федорова получила известность как телеведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» и победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2002». На сердце и руку знойной брюнетки претендовало немало мужчин, однако свой выбор она сделала, когда вышла замуж за Андрея Бородина.

Супруги воспитывают двоих детей: сына Федора и дочь Елизавету. Фотографии звездных наследников нечасто появляются в Сети, но если такое случается, то снимки неизменно оказываются в центре всеобщего внимания.

Особенно публика неравнодушна к Елизавете, которой в июле этого года исполнится 10 лет. Интернет-пользователи подмечают, что гены дали о себе знать, поэтому дочь Федоровой выросла настоящей красоткой.

К слову, звездная наследница отличается не только привлекательной внешностью. Елизавета занялась балетом и делает на этом поприще большие успехи, побеждая в различных конкурсах.