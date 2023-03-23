Гены, будь они неладны: посмотрите, каким стал непубличный внук Олега Табакова в 32 года

Старший сын Олега Табакова Антон стал не только актером и успешным бизнесменом, но и многодетным отцом. У звездного наследника есть три дочери — Анна, Антонина и Мария, а также сын Никита, которому в марте исполнилось 32 года.

Именно Никита — первенец Табакова-младшего. Матерью внука именитого режиссера стала актриса Екатерина Семенова. Антон Олегович официально отношения с коллегой по цеху не регистрировал, ведь артистка еще не была готова к семейной жизни, и вскоре пара распалась.

После расставания с возлюбленной актер продолжил активно участвовать в жизни наследника. В подростковом возрасте Никита принял решение о переезде в США. Там он получил образование и устроился на работу в одну из брокерских контор. А после решил попробовать свои силы в качестве режиссера, как дед, и ресторатора, как отец.

Стоит отметить, что Никита вырос эталонным красавцем, который вполне мог стать звездой кинематографа. Несмотря на это, он не стремится к публичности и ведет тихую размеренную жизнь, обосновавшись в Лондоне.