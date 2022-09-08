Гены берут свое: вы ахнете, увидев «тайную» дочь Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина до отношений с писателем Василием Шукшиным была замужем за актером Вячеславом Ворониным. Уже спустя год после церемонии артистка стала матерью, но в итоге брак распался. При этом ее дочь Настя осталась жить с родственниками бывшего мужа.

Большую часть детства Настя провела в обществе бабушки и дедушки. Отец девушки был занят на съемках, поэтому она воспитывалась практически без материнской любви. Не успев определиться со своим будущим, она встречает гражданина Анголы Нельсона Франсишку, с которым уезжает на его родину. Супруги счастливо живут в африканской стране и воспитывают общую дочь Лауру, однако из-за гражданской войны вынуждены вернуться на родину.

После этого Анастасия сталкивается со сложностями. Однажды она соглашается помочь соотечественникам и перевезти два термоса, но попадает в тюрьму. Дело в том, что незнакомцы подбросили ей запрещенные вещества, и она оказалась в заключении на три года.

После возвращения на свободу знаменитость решает продать жилье, которое досталось ей в наследство от отца. На вырученные деньги она переезжает в Египет, где живет вот уже несколько лет и занимается воспитанием своих внуков.

При этом Федосеева-Шукшина все эти годы не пыталась наладить общение со старшей дочерью, несмотря на родство и их невероятное внешнее сходство. Она крайне редко выходит с ней на связь, а пока та была в тюрьме, не написала ни одного письма. Родственницы даже встретились несколько лет назад в эфире одного из шоу, но воссоединения семьи так и не случилось. Как неоднократно признавалась артистка, она считает свой первый брак большой ошибкой.