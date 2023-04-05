Гены - страшная штука: вы будете ошарашены внешностью внука Буйнова

Александр Буйнов-младший — внук звезды российской эстрады Александра Буйнова. При взгляде на него можно невольно поверить в переселение душ. Или в магию звездных генов. Как иначе объяснить поразительное сходство 17-летнего внука и титулованного артиста?

Высокий и статный чернобровый брюнет с прямым правильным носом и ясным, словно пронзающим взглядом. Звездный отпрыск разобьет не одно женское сердце. Аккуратный, словно высеченный из мрамора, профиль красотой и благородством напоминает древнегреческие изваяния. Миниатюрная ямочка на подбородке вместе с чувственной линией рта вносит в облик строгого курсанта Московского президентского кадетского училища романтические нотки, делая Буйнова-младшего еще более обаятельным.